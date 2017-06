Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Donald Trump publicó un mensaje a través de las redes sociales donde reavivó el tema del muro fronterizo debido a que México es el segundo país más peligroso del mundo.

“México fue rankeado como el segundo país más mortal del mundo, sólo después de Siria. La principal causa es el narcotráfico. CONSTRUIREMOS EL MURO”, escribió en un tuit.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017