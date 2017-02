Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la región lacustre del lago de Cuitzeo denunciaron las afectaciones sufridas por la población de la zona a causa de la tolvaneras (remolinos) que se originan por la falta de movilidad del líquido en el lago.

En rueda de prensa Getulia Maycotte Cincire, quien es habitante de la zona e integrante del grupo ecologista “Amigos del lago de Cuitzeo” señaló que esta situación es una incomodidad y pone en riesgo a la ciudadanía debido a que se han registrado casos graves de conjuntivitis y enfermedades de las vías respiratorias a causa del contacto prolongado con el polvo que levanta el viento.

“Es necesario que se quite el tapón colocado bajo el puente del lago, ese se colocó en 2013 para conservar una parte del lago como una medida de protección a la actividad económica, pero ahorita debemos priorizar la salud de la población y para ello es necesario que se quite el tapón y se abran las compuertas para que haya humedad y no se originen las tolvaneras”, dijo.

Añadió que esta petición se hizo a las instancia correspondiente desde hace casi cuatro años cuando se colocó ese tapón, además de que esta medida, acompañada de política públicas encaminadas al tratamiento de aguas residuales serían la solución a los problemas de Salud y contaminación ambiental detonados a últimos años en la zona.

Al respecto la ex diputada Federal Julieta Gallardo hizo un llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo, a quien calificó de pro ambientalista a recorrer la zona para conocer a detalle las afectaciones que esta situación esta ocasionando a la población.

Así mismo hizo un llamado a la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) que tomé cartas en el asunto y surta no sólo de cubre bocas, que no son garantía de cuidado, el medicamento necesario para atender estos problemas de Salud que están aquejado a la población.

Señaló además que las aguas residuales de la ciudad descargan cerca de la isla de Quirio lo que contamina las especies que son pescadas por los trabajadores de la zona, pues afirmó que existe una planta tentadora d aguas residuales que no opera y una más que ayuda pero no es suficiente y afecta la vida de los pobladores de Huandacareo, Capacho Miguel Silva, Jericó y un poco en Cuitzeo. “Ya no se puede vivir aquí”, exclaman pobladores

“De unas semanas para acá se ha vuelto insostenible vivir en Huandacareo, la gente no puede hacer sus actividades con normalidad debemos limitar nuestras actividades al comportamiento del viento que levanta el polvo que es muy fuerte”, señaló Virginia Nieto, habitante del lugar.

Denunció que la actividad turística podría verse afectada debido a que el ambiente de polvo ocasiona que el agua en los balnearios, que son el principal atractivo del lugar, no este limpia y eso reflejaría un impacto económico negativo. De igual forma la zona gastronómica se ha visto afectada debido a que los paseantes ya no consumen con la misma confianza los productos que ahí se comercian.

“Ya no se puede vivir así, vayan y visiten en esta parte de la cuenca y verán que es incómodo van a llegar con lo ojos rojos, con tos, y es en verdad muy incómodo”, añadió.

Rosario Ambriz, de La Estancia denunció infecciones de las vías respiratorias y llamó al Gobernador a hacer un recorrido en el lugar y conocer las condiciones en las que están viviendo “uno siente que se ahoga de verdad está muy feo, yo no me iría a vivir a Capacho y hay mucha gente que vive ahí, va pasando uno y el polvo lo absorbe a un con tapabocas y regresa uno con los ojos rojos e irritados”.