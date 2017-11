Estado de México (MiMorelia.com/Redacción).- Reclusos del Centro Preventivo de Readaptación Social “Sergio García Ramírez”, también conocido como penal de Chiconautla”, realizaron una transmisión en vivo vía Facebook, algo que para ellos está prohibido.

“Estoy transmitiendo desde el hotel más caro del mundo, el hotel más caro de México”, se escucha decir al protagonista en el video rescatado por El Universal.

También en el material el reo mandó saludos a sus familiares y conocidos, y compartió detalles de su celda, a sus compañeros de cuarto y hasta recordó el motín que hubo semanas atrás.

Aunque en un momento el video lo iniciaron dos sujetos, llega un tercer hombre, del que dicen sus compañeros entre risas: “Mató a su padrastro y lo decapitó, es neta, salió en el periódico mi carnal”.

El audiovisual tiene una duración de ocho minutos, tiempo que también aprovecharon para aconsejar que la gente disfrute su libertad, “porque si no algún día los voy a ver por aquí y no me gustaría”.