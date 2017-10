Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de que se diera a conocer que una empresa ligada a Carlos Emiliano Salinas Occeli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, comete abusos contra mujeres, se fijó una postura al respecto en la que niegan tales acusaciones.

Mediante un comunicado, dado a conocer a través de la cuenta de Twitter del empresario Salinas Occeli se refiere que la información dada a conocer por el diario estadounidense The New York Times (NYT) no tiene fundamento.

El pasado miércoles el diario refirió que la empresa NXIVM tenía prácticas abusivas con algunas mujeres, esto de acuerdo a testimonios de las afectadas. NXIVM se trata de una organización de liderazgo y éxito empresarial que recluta a personas para su empoderamiento.

En México, Emiliano Salinas es responsable de este programa de ayuda empresarial en centros ubicados en Guadalajara y la CDMX, además de uno en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo al documento que posteó Salinas Occeli “los alegatos plasmados en la historia se basan en fuentes, algunas de las cuales se encuentran bajo investigación criminal, o incluso ya indiciados, y que actúan como un grupo coordinado. Esta historia podría ser un producto criminal de mentes criminales, que al final lastiman incluso a las víctimas de la historia”.

A decir de NXIVM Méxco, el medio de comunicación fue “presa” de esfuerzos criminales coordinados en su contra. Y sentenció “exploraremos todos y cada uno de los remedios legales para corregir estas mentiras”.

En el escrito se habla de las bondades del programa e incluso de las actividades extra empresariales que han desarrollado e indican “NXIVM cree firmemente en el empoderamiento humano, la excelencia, y la libertad de expresión”.

Finalmente dijeron oponerse y condenar firmemente la violencia, la victimización, el deshonor, y el abuso. “Y NXIVM se opone firmemente a cualquier producto criminal de mentes criminales”.

Postura oficial de NXIVM frente a artículo del NYT [Español] https://t.co/Fnx3S4A0MJ — Emiliano Salinas (@salinasemiliano) 19 de octubre de 2017

El reporte del NYT indica que NXIVM fue fundada por Keith Raniere en la década de los 90, con el propósito que ya se había dicho, lograr el empoderamiento y así el éxito empresarial, sin embargo algunas de las mujeres reclutadas señalaron al diario que fueron “marcadas como ganado”, además de que se cometían abusos físicos y sexuales en su contra.