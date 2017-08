Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- En Houston, las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta “Harvey” han dejado miles de afectados e inundaciones catastróficas, por lo que la reportera de televisión Brandi Smith y su camarógrafo Mario Sandoval salieron a documentar lo sucedido. Mientras transmitían en vivo, lograron divisar desde un paso superior a un tráiler cubierto hasta el cofre de agua con su conductor aún dentro y el agua comenzaba a inundar la cabina.

Es en ese momento que la reportera, aun sosteniendo su micrófono, hace señas a una patrulla con una lancha que afortunadamente iban pasando por el lugar para pedirles ayuda y rescatar al hombre atrapado.

En televisión el momento se estaba desarrollando frente a sus ojos, cuando la transmisión se corta y la gente se queda a la espera de saber lo que continuó. Aquí el momento

Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver’s life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB

— Hayley Jones (@meetmissjoness) 27 de agosto de 2017