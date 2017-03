Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del inicio de los Foros para el Fortalecimiento del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González reiteró que estos trabajos no se contraponen con los diálogos que se tengan en torno al tema con los sindicatos.

En el arranque de trabajos en la sede del Colegio de Contadores del estado, y que son transmitidos vía Internet, Serna González reconoció qué hay problemas estructurales inmediatos que están a la vista de todos, y que por ello es importante conocer la información al respecto, que esos temas se difundan de manera transparente.

Asimismo, habló del proyecto de realizar una reforma integral de manera holística que tocará reformas que se han dejado de lado desde hace 30 años, y que han llevado a la institución a una difícil situación financiera.

Afirmó que el déficit, que ha crecido a últimos años, tiene múltiples causas, no solo lo referente a pensiones y jubilaciones, ya que hay “prestaciones y plantillas no reconocidas, no hay recursos regulares para casas de estudiante ni para bachillerato, y el subsidio federal por estudiante que se recibe está por debajo de la media nacional”.

Reiteró que se trabaja en las gestiones para mejorar los ingresos de la institución al afirmar que “por su calidad, la universidad merece mayores apoyos de recurso federal y estatal”.

Es por ello que resaltó la inminente necesidad de comenzar la reforma a la ley Orgánica de la Casa de Hidalgo, que es el objetico de estos foros, de los cuales, aseveró, no se obtendrá una reforma “fast track” del artículo 29: “el objetivo es desarrollar juntos, la comunidad nicolaita toda, unidos, una propuesta que vamos a discutir con nuestros sindicatos a los cuales respetamos e invitamos a que se sumen a este tipo de foros”, declaró el rector.

Además, Serna González indicó que estos foros públicos son para conocer la situación real del estudio actuarial y otras experiencias universitarias en el tema de las reformas, “no estamos ocultando nada, no vamos a ocultar nada, todo lo que aquí salga lo vamos a integrar y lo vamos a dar a conocer con responsabilidad”, dijo.

Subrayó que la universidad no puede continuar inmersa en una situación que lacera a su economía, y que a pesar de que aún no hay una decisión tomada para enfrentarla “como rector y presidente del consejo reitero mi respeto a los sindicatos, estos foros no pretender sustituirlos y manifiesto que la propuesta que se desarrolle como resultado de los Foros se discutirá con los sindicatos”, finalizó.

