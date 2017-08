Morelia, Michoacán (Boletín).- Como parte del fomento al deporte y talento local que impulsa la actual administración, encabezada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el ayuntamiento capitalino brinda el total respaldo a la ciclista Anayatzin Jeanette Guzmán Fuerte, para que continúe poniendo en alto el nombre de Morelia.

La deportista profesional, agradeció y reconoció el apoyo que desde el inicio del actual gobierno municipal, le ha mostrado el alcalde, Alfonso Martínez, el cual le ha permitido seguir preparándose y compitiendo en el ciclismo de montaña, y recientemente alzarse como campeona nacional.

“Me siento muy contenta y orgullosa de poner en alto a mi municipio y estado por medio del ciclismo que es mi pasión, lo que he logrado en parte por el apoyo que me da el Ayuntamiento, que me sirve para poder competir y sufragar todos los gastos que conlleva ser un atleta de alto rendimiento”, destacó.

Guzmán Fuente, resaltó que son pocas las administraciones municipales que respaldan el talento local, situación que obliga a muchos deportistas a buscar otras fronteras para desempeñarse, “afortunadamente con estos apoyos no he tenido la necesidad de moverme a otras ciudades o estados, aunque me lo han ofrecido, lo que me permite seguir dando lo mejor de mí en mi tierra natal”.

Adelantó, que tras ser campeona en el Serial Nacional de Ciclismo y participar en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña este año, continuará preparándose en San Anselmo, California, Estados Unidos, para posteriormente competir el siguiente año en el Centroamericano.

