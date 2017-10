Morelia, Michoacán (Boletín).- Además de fortalecer las acciones en favor de la transparencia en Michoacán, uno de los objetivos que me propuse como comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), fue el de subsanar rezagos de denuncias y recursos de revisión que la ciudadanía había interpuesto en el instituto entre los años 2008 y 2014, y que no se resolvieron en su momento, comentó Ulises Merino García, titular del IMAIP, respecto al trabajo jurídico que se viene realizando en el órgano garante para que hoy en día no haya procesos inconclusos.

Fue en este tercer trimestre de 2017, cuando el órgano garante de la transparencia en Michoacán concluyó los procesos jurídicos pendientes de todos los años anteriores.

Respecto a los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en lo que va de 2017, porque consideraron que fue vulnerado su derecho de acceso a la información por parte de instancias públicas de Michoacán, el comisionado presidente Ulises Merino comentó que se han resuelto en su totalidad los 345 que ingresaron al IMAIP, la mayoría a favor de la ciudadanía y a favor del derecho a saber, sólo pocos fueron infundados, “el 100% de los recursos de revisión ingresados al IMAIP, han sido dictaminados”, acotó el funcionario.

Los pocos recursos de revisión que están en proceso de resolución, son aquellos que se presentaron antes de cuarenta días y cuyo periodo como marca la ley de transparencia, sirve para que el IMAIP, inicie el proceso de investigación y se recaben las pruebas necesarias para su dictamen.

En cuanto a las denuncias que quejosos presentaron en lo que va del presente año ante el IMAIP, “de las 13 que recibimos ya se han resuelto todas, lamentablemente a 5 de ellas, no les dieron seguimiento los denunciantes y se resolvieron como no presentadas”, señaló el comisionado presidente Ulises Merino.

Hoy podemos asegurar con hechos que el IMAIP tiene certeza en su encomienda y en su obligación para con la sociedad de garantizar la transparencia; hay retos por delante, sin embargo en 2016 y 2017 se dio a conocer información de interés ciudadano como fue el porcentaje de cumplimiento de transparencia de los sujetos obligados a rendir cuentas en Michoacán, también se sancionaron a más de 40 instancias públicas, entre ellas ayuntamientos michoacanos por infringir la ley; estas acciones que son un parteaguas y sientan un precedente en la vida del IMAIP, van encaminadas al fortalecimiento institucional y a la participación ciudadana”, concluyó Merino García.