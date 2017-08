Por: Andrea Hernández/ @andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La obligatoriedad en el tema de la verificación vehicular siempre ha estado en la ley pero el ciudadano no está acostumbrado a ir por propio pie a verificar hasta que el operativo los detiene y salen con resultados negativos”, señaló en entrevista el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) del estado de Michoacán, Juan Carlos Vega Solórzano.

En este sentido señaló en entrevista exclusiva a MiMorelia.com que derivado de la incorporación de Michoacán como uno de los 14 estados que forman parte de la megalópolis en próximos días se retomarán lo operativos de dignificación de vehículos fuera de regla en cuanto a las emisiones contaminantes.

El funcionario aseveró que en lo que del año se han realizado 16 operativos aleatorios, los cuales se suspendieron por seis semanas para que las patrullas de verificación se enviarán a la Ciudad de México para la homologación de criterios, mantenimiento y actualización acorde a la norma 2017.

Dijo que en estos ejercicios de realizó la revisión de 127 vehículos de los cuales sólo cinco dieron resultados positivos “las estadísticas nos indican que de cada 10 vehículos revisados sólo uno pasa la verificación”. Sólo 34 de 90 placas retiradas han sido reclamadas por los infractores.

Indicó que en estas acciones, cuando se detiene un vehículo y su verificación resulta negativa se procede a levantar un infracción y la retención de la placa o de la tarjeta de circulación, y en un lapso de cinco días pueden recoger el documento con la presentación de la constancia del verificentro y de no hacerse procede una sanción económica de 751 pesos.

Vega Solórzano lamentó que no exista la cultura ciudadana de la verificación vehícular “hasta que no están al borde de la sanción no actúan” y afirmó que a partir de cara a la reimplementación de los operativos se está dialogando con el sector del transporte público y de manejo de materiales pesados para que se sumen a la verificación.

A pesar de que el programa está en espera de ser publicado en el periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor, ya hay tres verificentros en Morelia y uno en Maravatio listos para emitir hologramas 0 y 00.

kpmg