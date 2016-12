Por: Len

Ciudad de México (Rasainforma.com) En las páginas de un libro llamado “El diario del chavo” que fue escrito por Chespirito en 1995 se revela el verdadero nombre de este emblemático personaje que se refugiaba en un barril cuando se sentía triste.

​Roberto Gómez Bolaños, relata en el libro que el Chavo nunca conoció a su papá. Sobre su madre, el libro dice: “conocí a mi mamá, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Un día no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco”.

El cuento de Bolaños, narra que el pequeño niño escapó de un orfanato al que lo llevaron cuando fue abandonado y vivió en la calle en donde estuvo con niños en riesgo social, los cuales se drogaban. Cuando se sentía en peligro o triste se escondía dentro de un basurero.

Tiempo después, el Chavo fue recogido de la calle por una ancianita que vivía en una vecindad en el departamento 8, la cual murió después.

Por todo lo anterior, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, el Chavo, siempre parecía estar solito y hambriento durante sus aventuras al lado de la Chilindrina, la Popis, Ñoño y Kiko.