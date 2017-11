Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- El jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, permanecerá en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “aunque ello implique descontento en algunas personas”.

Con un video en las redes sociales, Monreal anunció su postura sobre la candidatura a la jefatura del gobierno capitalino y su lugar en el movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Me preparé y luché para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero no se pudo, y ahora decidí subordinar esa aspiración personal, legítima, al interés colectivo de un cambio de régimen, ya que no estoy a favor del statu quo, y pugno porque ya no permanezca”, dijo.

Monreal Ávila consideró que no es relevante, por ahora a dónde irá y en dónde estará.

“Sé que mi decisión a algunos gustará y a otros incomodará, pero lo más importante siempre es mantener los ideales y los principios, más allá de los cargos y, sobre todo, saber dónde puedo servir, dónde puedo ayudar al movimiento para hacer posible la transformación del país, para lograr lo que muchos estamos esperando: un cambio verdadero”, concluyó.

omm