Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 40 colonias de Morelia en riesgo de sufrir inundaciones en esta temporada de lluvias, así lo destacó Roberto Valenzuela Cepeda, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Explicó que esto es principalmente porque se encuentran ubicados en las zonas bajas de la ciudad; aunado a ello los ríos que atraviesan la ciudad se encuentran en un 80 por ciento de su capacidad.

Señaló, “estas colonias están en riesgo porque están debajo del nivel de los ríos; ese es el motivo por el que tenemos 14 cárcamos de bombeo a lo largo del Río Grande. Tan sólo el dren Barajas que se desbordó anoche e inundó las instalaciones de la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) bombea tres mil litros por segundo”.

Valenzuela Cepeda hizo hincapié en la importancia que tiene que la gente no tire basura en las calles, ya que este es uno de los principales motivos de los encharcamientos en la ciudad.

“La gente no lo cree, pero se debe hacer conciencia, ya que las bombas no son suficientes para drenar el agua, la cantidad de basura que se acumula es impresionante y esto provoca tapones en las tuberías y el agua no escurre rápido”, así lo denunció el titular del OOAPAS.

Finalmente destacó que el área de las canchas de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc siempre será una zona vulnerable de inundación debido a la geografía de la zona.