Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de rescatar el empate ante Puebla con un autogol; el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, insistió en que el equipo debe trabajar en mejorar a la ofensiva y en la posesión del balón.

“Necesitamos mejorar mucho la tenencia de la pelota y pensar en jugar hacia delante, porque también es cierto que hoy por hoy jugamos más de apoyo, más de seguridad y nos ha hecho falta desenvolvernos un poco más hacia al juego de ataque con movimientos y pases”, reconoció el entrenador purépecha ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro de la jornada 2.

Hernández Ayala rescató la igualada en el marcador, pues en los últimos minutos del encuentro el Club Puebla tuvo oportunidades para llevarse el triunfo y que no pudo concretar para fortuna del club michoacano.

El estratega reiteró que el conjunto rojiamarillo tiene todavía mucho por mejorar en su desempeño para el resto de las jornadas del torneo Apertura 2017.

“No me quedó bien, sé que el equipo hace un gran esfuerzo, pero pudimos poder haber perdido el juego al final. Sí es verdad que mejoramos en relación al partido pasado; pero no estoy tranquilo, hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer y hay mucho por mejorar; creo que el resultado fue muy bueno después de las circunstancias del partido ”, admitió.

Fin del juego, empatamos ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la segunda jornada del AP17. pic.twitter.com/fG0dW9oeuf — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) July 29, 2017

Al ser cuestionado sobre por qué Raúl Ruidíaz no hizo el viaje a Puebla; Roberto Hernández indicó que el delantero peruano no se ha podido recuperar al 100 por ciento de su lesión en la rodilla izquierda “es por eso que no está con nosotros”

