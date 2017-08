Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de caer esta noche como local ante los Tuzos de Pachuca, el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, no descartó dejar su puesto si el equipo michoacano no consigue resultados en las siguientes jornadas del Apertura 2017.

“Así como en un momento levanté la mano para hacer una cosa extraordinaria (como salvar al club de descenso), hoy también levanto la mano para si no soy (el entrenador adecuado), me hago a un lado, con mucho gusto”, declaró el estratega en conferencia de prensa en el estadio Morelos.

Después de registrar su segunda derrota consecutiva en el torneo, Hernández Ayala reiteró que lo emocional ha sido el principal factor para que los jugadores no tengan un buen desempeño en la cancha, lo que ha provocado que solo han podido sumar tres de 15 puntos posibles.

“No hemos podido sobrepasar el ‘pico’ emocional tan alto que tuvimos el semestre pasado. Hoy el equipo lo veo más temeroso, más nervioso y con más incertidumbre que el torneo pasado, que hace unos partidos; eso no es normal, anteriormente todos estábamos preocupados por mantener la categoría y hoy no, creemos que el equipo puede mostrar mejor cara, sin embargo no hemos sido capaces de hacerlo”, explicó.

El estratega admitió que la noche de este viernes ante Pachuca, la Monarquía no tuvo un buen rendimiento, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, lo que al final les costó la derrota de 2-1 en el Morelos.

“Hoy no fue un buen partido, no solo de Enrique (Pérez), de muchos; en eso también me incluyo, porque a lo mejor la decisión de los once iniciales no fue la correcta, por lo que me responsabilizó completamente”, aceptó.

Roberto Hernández agregó que trabajarán en los días siguientes para poder levantar el equipo en la parte anímica ante los compromisos que tienen la próxima semana, cuando enfrenten a los Pumas de la UNAM el día martes, y a las Águilas del América el viernes, “y poder salir a ganar, hoy sí, no hay de otra”.

ljcr