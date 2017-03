Por: Polette Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No cabe duda que el talento mexicano se desborda y esta vez no es la excepción, ya que esta chica llamada Renata Vaca se está dando a conocer por su gran voz para el canto, pero en particular el video que se está viralizando, es el de sus imitaciones a mujeres cantantes, tales como como Rocío Durcal, Shakira, Gloria Trevi, Rosana, Britney Spears, Carla Morrison, Paulina Rubio y Mon Laferte.

Con tan sólo 17 años, Renata es cantante y en sus redes sociales tiene una gran cantidad de seguidores que elogian su talento, solamente en Facebook tiene 129 mil “Me gusta” y en su canal de YouTube ya cuenta con más de 15 mil suscripciones; algo más que la caracteriza es su ukelele quien acompaña sus increíbles covers, además de tocar otros instrumentos, componer y hasta actuar, una artista completa.

Y para comprobar todo lo anterior, te dejamos sus redes sociales y el video que está causando furor:

Facebook: Renata Vaca

Twitter: @DimeCow

YouTube: Renata Vaca

Instagram: dimecow