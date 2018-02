Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El músico británico Roger Waters estará de vuelta en suelo mexicano para presentar su más reciente gira llamada Us + Them.

A través de sus redes sociales se dio a conocer que uno de los fundadores de Pink Floydestará en noviembre y diciembre de este año en tres ciudades.

De acuerdo a lo publicado, el miércoles 28 de noviembre se presentará en el Palacio de los Deportes en la capital del país. Para el martes 4 de diciembre tocará en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco y el 8 de diciembre en la Arena Monterrey en la capital neoleonesa.

Los boletos estarán en preventa el próximo 19 y 20 de febrero para tarjetahabientes Citibanamex y al público en general el 21 de febrero a partir de las 11:00 por el sistema Ticketmaster así como taquillas de los lugares.

Los precios van de los 688 pesos a los cuatro mil 988 pesos.

Se espera que interprete temás clásicos de Pink Floy de los discos The dark side of the moon, The Wall, Animals, Wish you were here, entre otros.

Para que te des una idea de lo que se espera de su show en nuestro país, aquí una muestra de lo que fue su concierto en Chile. Un despliegue de luces y gran producción.