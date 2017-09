Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El fallecido Michael Jackson, lanzará el próximo 29 de septiembre un nuevo disco titulado Scream que recopila 13 de los temas más electrizantes y bailables del “Rey del Pop”

Mientras tanto, como adelanto ya está disponible el tema Blood on the dance floor x dangerous.

Scream incluye grandes canciones como Ghosts, Torture, Thriller y Dirty Diana, además contiene como bonus track, el tema Blood on the Dance Floor X Dangerous.

Esta nueva pieza musical es un remix/mash-up de cinco éxitos de Michael Jackson que fue realizado por el remixer The White Panda, quien creó una nueva y continua experiencia musical.

Los fans ya pueden acceder al remix Blood on the dance floor x dangerous que incluye Blood on the dance floor, Dangerous, This place hotel, Leave me alone, y Is It scary.

Además el álbum digital de Scream también estará disponible en plataformas de streaming.

El álbum estará disponible en los formatos físicos de CD y vinilo, cada uno con un póster único. Convenientemente, el póster y la portada ocultan el primer AR (realidad aumentada), experiencia creada para un proyecto de Michael Jackson.

Michael Jackson ‘SCREAM’ is a collection of 13 of Michael’s most electrifying & danceable tracks. Pre-order now! https://t.co/WPb2ZYF0yK pic.twitter.com/EGJhZCgsiv — Michael Jackson (@michaeljackson) 6 de septiembre de 2017



