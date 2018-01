Andrés Torres Magaña/ @AndresJTM11

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los gobiernos estatal y municipal se encuentran “rebasados” para poder sacar al tren de la ciudad, por lo que es necesaria la intervención federal, reveló esta tarde en entrevista con medios de comunicación el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

“Para poder sacar el tren de la ciudad es necesaria la decisión de la federación, que rebasa al estado y al municipio, tiene que ser de la federación. Conozco la problemática no de ahora, sino desde que fui diputado federal”,

Luego de que el precandidato por la alcaldía de Morelia por Morena, Osvaldo Ruiz, manifestara sus intenciones de sacar al tren de la ciudad, el ahora alcalde dijo saber “lo que cuesta, los alcances y en manos de quién puede estar”.

Por ello, opinó que la opción del gobierno y la ciudadanía es ver “de qué forma convive nuestra ciudad con el tren mientras logramos que la federación saque el tren de la ciudad y se haga un libramiento ferroviario”.

Además, reveló que el gobierno federal destinó al estatal un fondo de enajenación de bienes, que se perdió “por la inestabilidad en su momento del estado y los cambios de gobierno”, y pudo haber sido utilizado para el proyecto de un libramiento ferroviario.

Mientras esto sucede, Martínez Alcázar exigió a Kansas City Southern respetar acuerdos “y sean menos problemáticas, nos hemos reunido con ellos para que respeten horarios y afecten lo menos posible a nuestra ciudad”.

Recalcó que el paso del tren por Morelia “genera más problemas que beneficios, el tren carga y descarga en nuestra ciudad”.

Recordó que construir un libramiento ferroviario escapa de las finanzas del municipio, ya que cada kilómetro de vías cuesta un millón de dólares, por lo que sería necesaria una inversión de 16 a 23 millones de dólares.

Finalmente, sobre las declaraciones de Osvaldo Ruiz, en el sentido de que Martínez Alcázar descuida su cargo por hacer campaña, el edil respondió: “no he faltado absolutamente a ningún evento que tiene que ver con mi función como presidente municipal, he estado muy poco en el proceso de apoyar la recolección de firmas, le he dado prioridad al gobierno y no lo he mezclado en absoluto”.

Flv Nz