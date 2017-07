Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 17 medallas mundiales y ocho preseas olímpicas, el atleta michoacano, Salvador Hernández, adelantó que los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 serán en la última competencia que participará, pues después del evento se retirará de las actividades deportivas.

“Otro de mis anhelos es poder llegar al 2020 para estar en la Olimpiada de Tokio, en donde yo no sé si nuevamente pueda conseguir una medalla, pero lo que sí les puedo decir es que me esforzare, lucharé por dar la marca y quedar seleccionado. Independientemente si lo logre o no, puedo anunciar mi retiro muy satisfecho de todo lo que he logrado”, declaró en conferencia de prensa.

Luego de que consiguiera la medalla de plata en la prueba de los 100 metros sobre silla de ruedas T52 en el Campeonato Mundial de Paratletismo Londres 2017; Salvador Hernández dijo estar contento con todo lo que ha logrado en su carrera deportiva en la que participó en seis juegos paralímpicos, en Panamericanos, consiguió un Premio Nacional del Deporte en 2002; y posee el récord de participar en siete mundiales y obtener medallas en ellos.

“Como deportista no hay nada que me falte por lograr, el obtener otra medalla a nivel panamericano o mundial será otro más, pero no por me haga falta, sino para sumar más logros en mi haber”, manifestó.

El atleta subrayó que después del retiro buscará apoyar a los deportistas paralímpicos del estado para que puedan destacar a nivel nacional e internacional, por lo que no descartó la posibilidad de ocupar un puesto de gobierno.

“Yo creo que para poder hacer algo tendría que tener un puesto importante, porque con mucha intención y ganas de querer apoyar sin un puesto dentro del estado no se puede hacer gran cosa, y por qué no algún día me gustaría ocupar la dirección del deporte, yo creo que pudiera hacer más de los que han estado”, aseguró.

Salvador comentó que en lo que llega el retiro, se prepara para su próximos compromisos entre los que están los Juegos Panamericanos y para el Campeonato Mundial en 2019, ambos eventos con sede por definir.

CA