Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jugadores de Monarcas Morelia coincidieron en que deben mantener “los pies en la tierra” pues todavía está el riesgo de descender a la Liga de Ascenso.

“Todas son segundas instancias, lo primordial de este equipo es salvarnos”

En conferencia de prensa ofrecida este martes en el estadio Morelos y luego de la victoria sobre Pumas; el portero uruguayo, Sebastián Sosa, recalcó que al interior del equipo están conscientes de que deben obtener los tres puntos en su próxima visita a Monterrey, para no depender de nadie.

“No hemos logrado nada, todo lo que se ha hecho a lo largo de este camino no significaría nada si el partido que viene no ganamos y no conseguimos el objetivo”, enfatizó el guardameta sudamericano, quien jugó apenas el sábado su primer partido de Liga con Monarcas y fue figura con Morelia en la reciente edición de la Copa MX.

Sobre la posibilidad de conseguir el triunfo y su pase a la “Fiesta Grande” del Clausura 2017; el arquero insistió en que están mentalizados en primero obtener la permanencia en el máximo circuito de la Liga MX, y todo lo que venga será resultado del trabajo del club.

“Todas son segundas instancias, lo primordial de este equipo es salvarnos; obviamente, a raíz de la cantidad de puntos que teníamos que sumar pueden venir cosas buenas como la entrada a la liguilla y ojalá que podamos tener a Raúl (Ruidíaz) como campeón de goleo, son cosas que servirían muchísimo en caso de que nos salvemos”, mencionó.

A su vez, el mediocampista peruano, Andy Polo, aseguró en que no se pueden confiar a pesar de la victoria ante Pumas el fin de semana pasado, pues ahora la salvación está en sus manos en la última jornada.

“Estoy tranquilo, pero pisando tierra, sabemos que todavía nos queda una final más, que solamente dependemos de nosotros; hace unas semanas atrás, como lo habíamos dicho, no estábamos caídos pero tampoco habíamos ganado nada”, subrayó.

El jugador rojiamarillo señaló que durante la semana trabajarán para conseguir los tres puntos en su visita a Monterrey, y no depender de los resultados que obtenga el Jaguares de Chiapas frente a los Zorros del Atlas.

“Preferimos no estar al tanto de lo que haga el rival directo, tenemos que estar muy enfocados en lo que vamos a hacer en Monterrey y lo que será el partido”, sentenció.

