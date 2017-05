Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Alrededor de 70 mil empresas “fantasma” han sido identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que han emitido facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada, informó el jefe del organismo, Osvaldo Satín Quiroz.

Ate medios de comunicación detalló que se lleva a cabo una investigación en las 12 mil gasolineras diseminadas en todo el territorio nacional, aunque con mayor énfasis en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

“Desde el punto de vista de Petróleos Mexicanos (Pemex) estamos identificando quienes tienen o pueden justificar su nivel de consumo de combustible dada la naturaleza de su negocio… Lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas”, dijo el funcionario.

A nivel general, dijo, estas empresas han facturado alrededor de 900 mil millones de pesos.

“Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, eso no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto en la evasión”, explicó al respecto.

