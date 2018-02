Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- La banda Scorpions agregó a su gira por México dos conciertos más para Monterrey el 2 de mayo y uno más en Guadalajara para el día 6 del mismo mes.

En la capital regiomontana la icónica agrupación ofrecerá un show en el Auditorio Citibanamex, mientras que en Guadalajara lo hará en el Auditorio Telmex.

SCORPIONS bringing Crazy World Tour to #MEXICO in 2018! Fan club get exclusive ticket pre-sale 8-FEB at 9am (local).

General on sale 14-FEB: https://t.co/nA0WlJDcVq

2 May 2018 – Monterrey, Mexico (Citibanamex Auditorium)

6 May 2018 – Guadalajara, Mexico (Telmex Auditorium) pic.twitter.com/KGYxNtiuUe

— Scorpions (@scorpions) February 6, 2018