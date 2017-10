Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monarcas Morelia jugará cinco partidos seguidos en lo que resta del mes de octubre, por lo que para el director técnico del club michoacano, Roberto Hernández Ayala, opinó que se tendría que modificar la programación de la Copa, para evitar que se tengan varios juegos en pocas semanas.

“Para nosotros la carga de partidos está bien, pero sí creo que se debe analizar más el calendario de Copa, porque se junta con la Liga y fechas FIFA, creo que es un cúmulo de partidos bastante amplio, por momentos y por meses, se puede analizar mejor y acomodar las jornadas para que las competencias sigan siendo alta y fuerte”, manifestó el entrenador michoacano.

Luego de que se suspendió la jornada 10 de la liga y los Octavos de Final de la Copa Mx por el sismo del 19 de septiembre en México y ambos compromisos se reprogramaron para octubre, Roberto Hernández consideró que el futbolista mexicano todavía no se ha acostumbrado a jugar dos partidos a la semana.

“Todo requiere un proceso y un tiempo de adaptación, hasta para comer, entonces sí creo que el jugador mexicano pudiera tener ese trajín de partidos con una preparación, porque tienes que hacer una pretemporada de base y solamente regenerar y jugar; hoy el futbolista de México todavía no está preparado para eso, estamos acostumbrados a jugar semana tras semana, donde acomodas tu microciclo”, subrayó.

El estratega rojiamarillo señaló que también las constantes pausas en el campeonato mexicano, principalmente por las eliminatorias mundialistas, afectan el nivel deportivo de los equipos, pero, dijo, es algo que ya está establecido desde antes de iniciar el torneo.

“A mí en lo particular no me gustan (las pausas en la Liga), yo preferiría la continuidad, jugar semana tras semanas, pero así está planeado desde el principio cuando nos dan el calendario. En estos parones tienes jugadores que van a selección y de repente no llegan bien, o con muchos viajes, porque a Sudamérica son muy largos, y con una carga física por arriba de lo normal”, mencionó.

Monarcas Morelia jugará el próximo 14 de octubre ante las Chivas de Guadalajara la jornada 13, tres días después visitará a Atlas en partido correspondiente a la jornada 10, y poco después, el 20 de octubre se verá las caras contra el Club León, el 24 del mismo mes jugará los Octavos de Final de la Copa MX ante Xolos de Tijuana y el 29 de octubre tiene el compromiso de la Liga ante los Diablos Rojos del Toluca.

CA