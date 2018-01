Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Desierto del Sahara cubierto de nieve… no, no es una broma, aunque parezca increíble, recientemente el caluroso desierto africano quedó bajo una capa de casi 40 centímetros de agua congelada.

Esla tercera vez que ocurre algo similar en dicho lugar en los últimos 40 años, aunque esta vez la capa es un poco más espesa en que anteriores ocasiones.

Así, la alerta por nieve se mantendrá hasta el próximo martes, se esperan grosores de entre 10 y 15 centímetros en las zonas urbanas más afectadas.

The rare snowfall in the Sahara Desert made for a striking view for a few hours, before it melted away. https://t.co/4ULuYpCmQH pic.twitter.com/CC1EcKIzKH

— Globalnews.ca (@globalnews) January 8, 2018