Ciudad Hidalgo, Michoacán (Boletín).- El dirigente antorchista de Ciudad Hidalgo, Víctor Gaitán Reyes, se deslinda del exhorto que se ha hecho desde una cuenta de Facebook falsa que utiliza su nombre para realizar la quema de negocios, gasolineras y la Presidencia Municipal de Ciudad Hidalgo.

“Es una mentira que pretende manipular a la población de Ciudad Hidalgo”, afirmó Gaitán Reyes

Se trata una vez más de la respuesta de acciones fascistas a las justas protestas del pueblo al que ha maltratado, señaló Gaitán.

Antorcha nunca ha hecho llamados semejantes, por el contrario, siempre ha propuesto un camino legal y pacífico para resolver los problemas del pueblo. La orden de espantar así a la población proviene de Padilla Soto, denunció.

Lo anterior lo dijo luego de que dio a conocer que en una cuenta falsa de Facebook que usa su nombre aparece un llamado a causar incendios y lo presenta como si fuera un llamado del propio Gaytán Reyes a sus compañeros: “Sólo un ingenuo creería que los antorchistas harían semejante convocatoria; se ofende a la inteligencia del pueblo de Ciudad Hidalgo, creen que somos niños para creer semejante mentira”.

Gaytán Reyes hizo un llamado al pueblo de Ciudad Hidalgo a no dejarse engañar ni aterrorizar por la mentira y convocó al Gobierno de Estado a poner fin de inmediato a la campaña terrorista que ha emprendido el gobierno municipal. “Desde este momento queda claro que si el Gobierno del Estado no detiene este intento terrorista, las graves consecuencias que pueda traer serán responsabilidad no sólo de Padilla Soto”.