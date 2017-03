Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se terminan los rumores sobre la apariencia del nuevo Samsung Galaxy S8. Evan Blass, conocido blogger, ha filtrado la imagen con la apariencia final del nuevo Smartphone de Samsung.

A través de Twitter Blass ha filtrado la imagen, la cual resume los rumores que han girado alrededor del Galaxy S8, como por ejemplo, la ausencia del botón de inicio y una gran pantalla sin bordes. El Smartphone luce bastante atractivo, pero habrá que esperar hasta su lanzamiento para tener una crítica más acertada.

Samsung anunciará el nuevo Galaxy S8 el próximo 29 de marzo, fecha confirmada incluso en la misma imagen del teléfono.

Algunas de sus características son:

Pantalla Super AMOLED de 5.5 pulgadas con una resolución de 3840×2160. Está protegida de arañazos y golpes mediante una capa Corning Gorilla Glass 5.

El Galaxy S8 cuenta con 6 GB de memoria RAM y 32 GB, 64 GB 128 GB para almacenamiento de archivos, apps y datos. La memoria de almacenamiento se puede ampliar vía microSD.

El sistema operativo será la versión 7.1 de Android. Como otros modelos de Samsung, cuenta también con una capa de personalización del sistema operativo, en este caso TouchWiz UI.

La cámara trasera tiene una resolución de 12 megapíxeles. Cuenta con Flash LED Dual. Además, puede grabar vídeo UHD 4K. Y cuenta también con cámara frontal de 8 megapíxeles.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) 1 de marzo de 2017