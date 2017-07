Morelia, Michoacán (Boletín).- El próximo lunes se llevará a cabo el “Foro Michoacano sobre el Futuro del Mezcal”, evento que tiene que como finalidad fortalecer los procesos y articular a las instituciones de los tres ámbitos de gobierno, para trabajar de manera coordinada y establecer la ruta crítica para seguir posicionando el producto a nivel nacional e internacional.

Lo anterior fue dado a conocer por el director de Comercialización y Agroindustrias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Juan Luis Díaz López.

En reunión de trabajo, estuvieron presentes Raúl Cárdenas Navarro, Coordinador del evento por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Luz María Saavedra Hernández de la Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano S. de R. L., y el C. Raúl Cortés Cortés, representante No Gubernamental del Sistema Producto Maguey-Mezcal de Michoacán A. C.

Díaz López destacó que la Universidad Michoacana a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, en coordinación con el gobierno del estado de michoacán, legisladores locales y federales, e integrantes de las principales organizaciones de productores de mezcal en Michoacán, convocan al Foro Michoacano sobre el Futuro del Mezcal.

El objetivo, dijo es reunir y articular los actores y las iniciativas estratégicas que permitan fortalecer la cadena productiva maguey-mezcal en Michoacán.

El evento se desarrollará el próximo lunes 10 de julio de 2017 en el Salón 3 del Congreso del Estado de Michoacán, en un horario de 11 a 14 horas.

Por parte del sector académico se espera la participación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Instituto de Investigaciones Económica y Empresariales, Laboratorio de Biofísica, Instituto de Investigaciones Químico Biológicas).

También estarán presentes representantes de la Universidad Latina de América, Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, Centro de Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional-Unidad Michoacán, Universidad Tecnológica de Morelia y del CIDAM.

Por parte de las organizaciones de los productores, asistirán el Sistema Producto Maguey-Mezcal de Michoacán A. C.; la Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano S. de R. L. y la Unión de Mezcaleros de Michoacán S. de R. L.

Por parte del ejecutivo estatal se ha contado con el invaluable también de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Se contará con la presencia del Diputado Pascual Sigala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la Diputada Federal Claudia Corichi García, entre otras personalidades.

jcms