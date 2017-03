Baja California (MiMorelia.com).- Su nombre en redes sociales es “La Mars” o Mars Aguirre en su cuenta personal de Facebook, no era una youtuber tan conocida en el país hasta este 22 de marzo que subió en su cuenta personal un video en donde explica el por qué decide salirse de la escuela: “He decidido salirme de la escuela, y dejar de hacer gastos innecesarios por parte de mi madre en educación absurda que no me servirá para realizar mis sueños. Gracias Tere Yunuen por el apoyo incondicional”, publicó.

Los usuarios comenzaron a compartir el material, muchos burlándose por sus excusas y motivos infantiles y otros en apoyo a la mexicana de tan sólo 16 años de edad. El video lleva hasta el momento más de 58 mil compartidos y casi 120 mil reacciones.

Un día después del polémico video, Mars Aguirre hizo otra publicación en donde explica que ella no está en contra de las escuelas o de la educación, sino que solamente habla de su caso particular:

APMA