Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Las autoridades registraron un incendio en un piso superior de un edificio de apartamentos en el alto Manhattan.

El edificio de seis pisos se ubica en la calle 144 y Broadway, y comenzó a incendiarse a las 15:00 horas de este viernes, indicó NBC New York.

El fuego provocó el colapso del techo de edificio, y hasta el momento se desconocen si hay heridos o algunas víctimas mortales, sin embargo, vecinos del lugar comentario que el inmueble está deshabitado.

BREAKING: A four-alarm blaze is ravaging a mid-rise apartment building in upper Manhattan. No injuries have been reported at this time. But this is a very serious fire and firefighters have their hands full. pic.twitter.com/K9DcJoMiS3

— olga orlav (@OlgaOrlav) November 17, 2017