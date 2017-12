Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Que se investigue a quien se tenga que investigar y se aclaren los presuntos actos de difamación en contra del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, publicados recientemente en sitios web apócrifos de medios de comunicación, manifestó el diputado local, Carlos Quintana Martínez.

En el contexto de la denuncia penal que presentará este medio día el alcalde capitalino ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el coordinador de la bancada panista no se dio por aludido ante señalamientos de Martínez Alcázar en el sentido de que la “guerra sucia” en su contra es orquestada por actores con intereses político-electorales.

Quintana Martínez, al igual que el representante de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, y, el priísta, Mario Armando Mendoza Guzmán, ha sido un férreo crítico de las solicitudes de crédito que presentó el Ayuntamiento de Morelia para la contratación de créditos que le permitan desarrollar un proyecto de alumbrado público y dos complejos administrativos, bajo el esquema de asociaciones público-privadas.

“Yo creo que no podemos entrar en esa dinámica, lo que tenemos que si entrar es a revisar a fondo los proyectos que se están presentando aquí por más de 4 mil 800 millones, eso es lo que deberíamos estar investigando y aclarando, no otro, que me suena más que es un tema de quererse hacer la víctima para poder estar presente en todos los medios”, manifestó.

En días pasados, circularon en redes sociales publicaciones de sitios web apócrifos, en los que se señalaba que Alfonso Martínez había recibido 150 millones de pesos de parte de empresas involucradas en el proyecto de alumbrado público.

