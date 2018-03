Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La crisis de Monarcas Morelia Femenil al parecer no tiene fecha para que llegue a su fin, ya que acumularon una derrota más, ahora ante el representativo de mujeres de club de los Tiburones Rojos del Veracruz, quienes se impusieron 2-0 la tarde de este sábado en el estadio Luis Pirata Fuente.



Desde el arranque del partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2018, las “Tiburonas” tuvieron mayor posesión del balón, pero sin mucha idea a la ofensiva, ante un equipo michoacano que priorizó tener orden defensivo y esperar el error del rival para atacar, aunque sin mucha fortuna.



Fue al minuto 25 cuando el árbitro central, Maximiliano Quintero, marcó un penal a favor de las locales, por una falta dentro del área; lo que aprovechó Magaly Cortés para desde los once pasos puso en el marcador el 1-0 , momentáneamente.



Luego de la anotación, las jarochas no tuvieron mayor complicación en el encuentro, ya que las Monarcas aunque intentaban reaccionar, carecieron de una idea clara para atacar.



Incluso, antes de que terminara el encuentro, las de Veracruz ampliaron su ventaja, cuando en un tiro de esquina, la defensa de la Monarquía no pudo rechazar un balón y después de una serie de rebotes llegó Itzayana Viveros para rematar de cabeza y hacer el gol que significó el 2-0 al minuto 76.



Con este resultado, Monarcas Femenil sigue sumido en el último lugar de la tabla general sumar sólo tres puntos, producto de tres empates y seis derrotas.

FG