Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – En estado de shock fue como dejó la cantante Demi Lovato a sus fans luego de publicar unas fotografías en las que aparece vestida de novia.

Todo quedó en un mal rato para los fanáticos de la intérprete de Sorry Not Sorry al ver que Demi vestía de novia, pero para su nuevo vídeo de ‘Tell me You Love Me‘.

A través de su cuenta de twitter, la cantante presentó su nuevo vídeo.

Te dejamos el nuevo vídeo de la estadounidense: