Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ayuntamiento de Morelia, en coordinación con la Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán, puso en marcha la 2ª. fase del Selectivo Estatal de la especialidad, rumbo al proceso de Olimpiada Nacional 2017, la cual tiene como escenario la pista “Ernesto Canto” del Complejo Deportivo Bicentenario, con la participación de 265 elementos de diversos municipios de la entidad.

La primera etapa del selectivo se realizó en el municipio de Uruapan, por lo cual los atletas que dieron las mejores marcas tienen que refrendarlas en esta segunda ronda de eliminación, en donde los dos mejores de cada categoría, tendrán que mantenerlas en la Gala Atlética, a celebrarse en el Estadio Venustiano Carranza en el mes de marzo próximo.

Francisco Chávez Ibarra, director general del Instituto Moreliano del Deporte (IMDE), acompañado por el jefe de departamento social de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Hugo Barojas Reyes y Antonio Berrueta Ferrioli, fue el encargado de dar la bienvenida a los atletas representantes del interior del estado.

“Sabemos que de este evento saldrán los mejores atletas de nuestro estado, con el objetivo de formar la selección que entregue buenos resultados. La encomienda de nuestro presidente municipal en ese sentido es clara, debemos respaldar a los talentos siempre y colocar a Morelia como sede de eventos importantes”, destacó Chávez Ibarra.

“Nosotros creemos que alrededor del 80 por ciento de los clasificados ya van a dar marca en este evento, sin embargo hay que recordar que falta la tercera etapa, en la cual deberán de colocarse entre los dos primeros. Tenemos un estimado de que a la justa nacional acudan 50 de nuestros deportistas, con la meta de lograr entre cinco y 10 preseas”, detalló Antonio Berrueta Ferrioli, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán.

La segunda etapa del selectivo estatal se desarrolla desde esta mañana en las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario y culminará el domingo 19 del mes en curso.

En el evento participan 265 atletas provenientes de municipios como Paracho, Maravatío, Áporo, Zitácuaro, Uruapan, Quiroga, Apatzingán y Morelia, entre algunos más.

Las categorías incluidas son las mismas que en la fase inicial, es decir: Sub 16, Sub 18, Sub 21 y Libre, en ambas ramas.

Las pruebas a disputar son: 100, 200, 400, 800, mil 500, 3 mil, 5 mil y 10 mil metros planos; 100, 110 y 400 metros con vallas salto de longitud, triple y con garrocha, lanzamiento de disco, martillo y jabalina, impulso de bala, heptatlón, decatlón y 10 mil metros marcha.

De acuerdo a la convocatoria, los atletas con las dos mejores marcas que hayan cumplido con el mínimo establecido pasarán a formar parte de la selección estatal. En caso de un tercer atleta que también logre un buen resultado, éste deberá esperar al ranking nacional para determinar si se integra o no al combinado estatal.

La tercera y última parte del serial se desarrollará mediante la Gala Atlética en las instalaciones del Estadio Venustiano Carranza, los días del 17 al 19 de marzo.

Resultados:

1500 metros planos Libre Varonil

1.- Julio Ortiz 3’55’’21

2.- Daniel González 4’03’’47

3.- Pedro Damián 4’30’’65

Lanzamiento de martillo femenil Sub 16

1.- Naomi Durán 27.85 metros

Lanzamiento de martillo femenil Sub 18

1.- Andrea Lira 32.73 metros

Lanzamiento de martillo varonil Sub 16

1.- Diego Fajardo 31.00 metros

Lanzamiento de bala femenil Sub 16

1.- Ariana García 6.52 metros

Lanzamiento de bala femenil sub 18

1.- Guadalupe Reynoso 9.21 metros

2.- Andrea Lira 9.03 metros

Lanzamiento de bala femenil sub 21

1.- Jackeline Moreno 7.30 metros

Cabe señalar que es la primera ocasión que en un selectivo estatal de atletismo se realiza la prueba de lanzamiento de martillo, en la cual participaron tres atletas, mismos que dieron la marca correspondiente para participar en el último filtro rumbo a Olimpiada Nacional.