Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La policía ha informado que fallecieron tres personas y dos resultaron heridos durante el tiroteo registrado en esta mañana en un parque de negocios de la comunidad de Edgewood.

Además identificaron al atacante como Radee Prince, de 37 años de edad, y conduce una camioneta GMC Arcadia.

FBI assisting @MDSP & @Harford_Sheriff to find Radee Prince WANTED for shooting 5 people in Harford co biz park. Armed & Dangerous, Call 911 pic.twitter.com/weqE5jkLBf

Las dos personas heridas se encuentran en estado crítico por lo que fueron trasladados a un hospital local.

Las autoridades del condado de Harford informó desde Twitter que hubo un incidente armado en la zona comercial de Emmorton Business Park.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 de octubre de 2017