Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El hombre más alto del mundo, Sultan Kosen y Jyoti Amge, la mujer más pequeña del mundo se reunieron en Egipto.

Como parte de una campaña turística que invita a visitar las Pirámides de Giza se han reunido ambos, logrando sorprender por el increíble contraste de su aspecto físico.

El turco, Sultan Kosen mide 2,51 metros, tiene 35 años y es considerado el hombre más alto de mundo de acuerdo al libro Guinnes de los Récords.

Con 188 centímetros de diferencia la originaria de a India, Jyoti Amge de 24 años con escasos cinco kilogramos es la mujer más pequeña del mundo con tan solo 63 centímetros de estatura.

Los contrastes que provoca su aparición juntos causa sorpresa, por ello el libro Guiness los ha elegido para su campaña.

The world’s tallest man and the world’s shortest woman made a joint appearance at the Giza Pyramids in Egypt on Friday. Can you guess their height difference? pic.twitter.com/pj8oFfPQw7

— CBS News (@CBSNews) 28 de enero de 2018