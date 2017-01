Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos de cada diez personas que prueban el tabaco desarrollan una adición al mismo, afirmó el comisionado nacional contra las adiciones, Manuel Mondragón y Kalb.

Es por ello que señaló se está trabajando en cada uno de los estados para hacer frente al consumo de este producto, para lo cual el Michoacán el 16 de marzo se signo el acuerdo entre gobierno del estado y Conadic (Comisión Nacional Contra las Adicciones).

“Vamos contra la adición, vamos contra el consumo porque nadie sabe si tiene tendencia a desarrollar la aducción o no”, pronunció el comisionado en el marco de los trabajos del Foro de Armonización de la Ley de Protección de los no fumadores en el estado.

Detalló que se registran 6 millones de muertes mundiales a causa del tabaco, en México más de 40 mil, es decir 118 al día por lo que indicó que para prevenir el tabaquismo debe pedirse que nunca que te lleves un cigarro a la boca, porque de cada diez que lo hacen dos van a desarrollar tabaquismo.

En cuanto a los indicadores de Conadic, Mondragón y Kalb refirió que abajo de 17 años de edad el consumo ha incrementado y la edad de inicio ha disminuido a los 10 años lo que refleja “que no éramos haciendo nuestra chamba porque el consumo va para arriba y la edad va para abajo, algo no estamos haciendo bien”.

Para contrarrestar estas incidencia se debe lograr que no se inicie el consumo en los que aún no lo desarrollan y que quienes ya tienen el hábito lo dejen, refirió ya que el costo público para el tratamiento de las enfermedades que esta adicción es de 60 mil millones de pesos.

En relación a la protección de los no fumadores dijo se requiere el respaldo de ellos diputados para que quede legislado el tema “pero no es solo la ley si o la actitud muestra la que va a poder corregir estos temas”, dijo al señalar que no se trata solo de crear leyes sino que se deben cumplir las existentes.

Llamó además a aumentar los impuestos al tabaco es la acción más importantes para contrarrestar el consumo “hay que aumentarle los impuestos al tabaco eso es lo que más impide el consumo”, dijo al mencionar también la venta de cigarros apócrifos que “se venden a menores de edad sin límites”.

En Michoacán se va a subrayar la importancia de trabajar contra toda las sustancias sicoactivas que generan adicción, “hablaremos del tabaco y toca a ustedes diputados, sector salud, escuelas y todos los demás, que debemos asumir nuestra responsabilidad y hacer lo que nos toca”

Finalmente dijo esperar que la legislación estatal para la proyección de los no fumadores no se postergue más.