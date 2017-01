Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer la reducción presupuestal en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), el titular de ésta Alberto Frutis Solís, aseveró que se hará frente a los problemas financieros con gestiones ante la Federación.

Tras reconocer que durante el presente año la institución que encabeza enfrentará una complicada situación económica, la cual está reflejada también en el gobierno federal, señaló que sería factible solicitar ampliaciones presupuestales para sacar avante los compromisos de la dependencia.

Con relación al recorte de 175.8 millones de pesos que se anunció para la SEE, Frutis Solís indicó que hasta el momento el Congreso del Estado no le ha notificado en qué rubros se aplicó la disminución presupuestal, sin embargo, se encuentra ya en la elaboración un plan de acción entre el que se encuentra la gestión en los tres niveles de gobierno.

“En relación al presupuesto me he enterado únicamente vía medios de información, estoy en espera de que se me haga llegar la notificación oficial por parte del Congreso del Estado para que se indique de manera detallada en qué rubro se está aplicando esta reducción y poder iniciar acciones para contrarrestarlas”, declaró.

Sin embargo, Frutis Solís aseveró que entre los rubros que no sufrirán recorte se encuentran programas como Escuelas al Cien, ya que Michoacán se ubica por debajo de la media nacional que se encuentra en un 27.1, pero que en aquellos programas en los que sí se aplique el recorte se buscará disminuir el impacto.