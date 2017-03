Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano exigió el cese a los experimentos en materia de seguridad para Morelia y la implementación inmediata a una estrategia de inteligencia y la coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

El diputado local Daniel Moncada Sánchez lamentó que mientras las autoridades protagonizan un pleito mediático, la inseguridad no está garantizada y Morelia se mantiene entre las 50 ciudades más violentas de los dos mil 400 municipios existentes en el país.

El abogado de profesión lamentó que el pleito entre los poderes recuerde la situación que se atravesó Michoacán del 2008 al 2012, cuando el entonces gobernador del estado y el propio presidente de la república querían imponer su visión en materia de seguridad y los únicos afectados fueron los ciudadanos.

Expresó que hoy en día se repite la situación, los morelianos no quieren pleitos entre políticos, demandan seguridad y acciones que den resultados, Alfonso Martínez no tiene la verdad absoluta en el tema de seguridad, las cifras que expone no coinciden con las estadísticas nacionales.

Recordó que más del 50 por ciento de los delitos en Michoacán se comete en Morelia y la seguridad no se debe de dejar a la desidia como la designación de un comisario, seis meses después de que permaneció acéfala la institución.

“Lamentamos que mientras las autoridades debaten y mediatizan el tema de la seguridad, la delincuencia avanza en todas sus modalidades. Hoy en Morelia nadie está a salvo”, subrayó.

Por ello, Movimiento Ciudadano le pide al alcalde de Morelia que firme el Mando Único con cláusulas específicas que le permitan al ayuntamiento capitalino conservar la rectoría en estrategia y en la permanencia de los elementos de seguridad en el municipio, así como la libertad de nombrar y remover al comisario.

La firma del Mando Único no significa retroceder, sino coordinar y fortalecer las tareas de inteligencia, prevención y combate de los delitos en Morelia.

jcms