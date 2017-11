Por: Alberto Valderrábano

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El senado de la República destacó que existe la intención de entregar la Medalla Belisario Domínguez a una mujer el próximo martes 5 de diciembre.

Por lo tanto, una mujer se perfila para recibir la Medalla Belisario Domínguez en su edición 2017; máxima presea que otorga el Senado y que será impuesta el 5 de diciembre próximo en sesión solemne, con el presidente Enrique Peña Nieto, como invitado de honor.

Este miércoles, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado se reunió y los coordinadores parlamentarios acordaron que el galardón se le otorgue a una mujer.

Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidente de la JUCOPO, afirmó que por ser esta la última medalla que entregará la actual legislatura, se acordó que no sea por cuotas de partido, sino por el mérito de quien la reciba.

“Todos los coordinadores han expresado su interés por que sea una mujer. A mí no me daría más gusto. Hay hombres muy valiosos y mujeres también muy valiosas, entre las personas que se inscribieron. Vamos a esperar la definición de la Comisión. Como todavía no es un acuerdo, es una intención de todos los grupos parlamentarios y estaremos siendo respetuosos del dictamen que emita la Comisión. Hay un acuerdo unánime, de que no se cuota de ningún grupo parlamentario”, dijo.

Asimismo, la presidenta de la JUCOPO confirmó que antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre, el Senado elegirá al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Otros de los acuerdos alcanzados en la reunión de la JUCOPO destaca que los partidos pactaron aprobar un conjunto de nombramientos de magistrados electorales pendientes y si la Cámara de Diputados alcanza consensos en la Ley de Seguridad Interior y elimina el “pase automático” de PGR a Fiscalía General de la Nación, serán ratificados por el senado.

