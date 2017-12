Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – A través de redes sociales ha comenzado a circular nuevo reto viral, pero ¿será el último del 2017 o antes de finalizar el año surgirán más?.

El reto consiste en grabarte frente a un espejo mientras interpretas una de tus melodías favoritas mientras realizas zoom ya sea a ti o a tu reflejo.

Aquí te dejamos a algunos atrevidos que ya realizaron victoriosos el reto:

When you try to sing all the parts… to your own song. pic.twitter.com/7N83UwnN5V

— David Archuleta (@DavidArchie) 8 de diciembre de 2017