Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- Con un mensaje de respeto a la libre determinación de los pueblos originarios, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, se sumó al banderazo de arranque al proceso de elecciones 2017-2018.

“Siempre hemos respetado la organización de los pueblos autóctonos y este proceso electoral no será la excepción”, aseveró el dirigente estatal del sol azteca, Carlos Torres Piña, minutos después de la sesión de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con la que se dio por iniciada la actual etapa electoral.

“El PRD siempre ha respetado la organización de los pueblos, pero también cuidaremos que este proceso se dé de la mejor manera y permitan la participación de todos los ciudadanos”, manifestó el dirigente.

Enlistó que este proceso tendrá dos elementos nuevos que caracterizan las contiendas, la reelección y la paridad de género, por lo que el dirigente del PRD también se pronunció a favor de que se respete el proceso con estas características.

Después de concluida la Sesión del IEM, Torres Piña también hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir todas las recomendaciones que se han emitido para garantizar que el periodo de campañas se desarrolle con seguridad, “éste es un tema latente no sólo en nuestro estado, si no en todo el país; como partido estamos a favor de la transparencia”.

