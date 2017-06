Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Netflix ha revelado la lista de series que dejarán la plataforma de streaming, en julio de este año.

Este mes llegará Fiends from College, una serie que nos trae de regreso al recordado Fred Savage; además, llegarán One Punch Man y Castlevania; al igual que diversas películas.

También es cierto, que existe una larga lista de producciones que dejarán de ser proporcionadas por Netflix, en Latinoamérica y Estados Unidos. Así que si alguno de los títulos te interesa es mejor que apures la visión antes del adiós.

Estas son las series que se despiden de Netflix:

-How I Met Your Mother: todas las temporadas

-Glee: Todas las temporadas

-Sons of Anarchy: todas las temporadas

-Bones: de la temporada 1 a 10

-Prison Break: de la temporada 1 a 4

-24: De la temporada 1 a la 8

-American Horror Story: De la temporada 1 a la 4

-Modern Family: De la temporada 1 a la 6