Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Warner Bros. ha presentado un nuevo tráiler de Middle-Earth: Shadow of War donde se puede ver el enorme mundo abierto que ofrecerá el juego.

En las imágenes se puede apreciar algunas de las áreas que los usuarios podrán explorar, como Cirith Ungol, Gorgoroth y la isla Nurn.

En videos pasados se pudo ver la jugabilidad del combate y el sistema de equipamiento, pero esta es la primera ocasión en que los desarrolladores presentan los entornos del juego.

Middle-Earth: Shadow of War se sitúa entre The Hobbit y The Lord of the Rings y es una secuela de Shadow of Mordor que vio la luz en 2014. Este título saldrá al mercado el próximo 22 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Fuente: www.niubie.com