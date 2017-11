España (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante Shakira fue señalada de estar domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según reveló parte de la investigación Paradise Papers, que indicó que la colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Según el reporte, se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones que se gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señaló Le Monde, uno de los medios que participa en la investigación de los “papeles del paraíso“.

Sin embargo Ezequiel Camerini, uno de los abogados de Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004.

Por si te interesa: Investigará SAT a mexicanos ligados a los Paradise Papers

La gestión de parte de los 31.6 millones de euros (36.6 millones de dólares) se realizaba desde 2007 a través de la sociedad maltesa Turnesol Limited, que “cumple con todos los requisitos legales para operar como tal”, indicó Camerini al diario español El confidencial, otro participante en la investigación.

Los “papeles del paraíso” es una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que ha analizado más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de 127 políticos y personajes públicos en territorios opacos desde 1950 hasta 2016.

Entre los medios de comunicación que encabezan el reportaje están The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y El Confidencial.

Con información de agencias

omm