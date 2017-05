Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Sí hay interés de varios equipos, obviamente un jugador que mete 20 goles en el torneo mexicano, en un club que ha estado comprometido con el descenso, definitivamente llama la atención”, reveló el agente David Pezúa, quien es representante del delantero de Monarcas Morelia, Raúl Ruidíaz.

En entrevista para el portal ESPN Digital, el representante aclaró que pese a los rumores que colocan al artillero peruano en otros clubes del fútbol mexicano, entre ellos Cruz Azul, “yo no he hablado con nadie, en lo absoluto, no sé de dónde lo sacan”.

David Pezúa tampoco descartó la salida de Raúl Ruidíaz, actual campeón goleador de la Liga MX, “yo no he dicho que exista la posibilidad, de repente puede haber, pero yo no he hablado con nadie. De repente hay la posibilidad, pero no lo han hecho, no se han comunicado”.

El agente señaló que desconoce si la directiva de Monarcas Morelia ha recibido propuestas formales para comprar al futbolista nacido en Perú, pero será el próximo lunes cuando se reúna con el club para analizar la situación de Raúl Ruidíaz, quien en enero firmó un contrato hasta 2020 con los rojiamarillos.

tmt