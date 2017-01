Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando de qué hablar, a un día de haber firmado la orden para la construcción del muro fronterizo entre México y la Unión Americana, en su cuenta de Twitter anunció que si México no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo, “sería mejor cancelar la próxima reunión” con el presidente Enrique Peña Nieto, prevista para el 31 de enero.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017