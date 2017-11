Por: Cristian Ruiz @crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Procuraduría Agraria, Jesús Alberto Velasco Mata, dio a conocer que todavía hay 200 hectáreas en la Isla de la Palma que se encuentran en disputa entre sus propietarios y la federación

En entrevista con medios, el funcionario federal comentó que la Procuraduría Agraria está en la mediación del conflicto, ya que el mayor factor dentro de las negociaciones de los propietarios se encuentra el dinero que piden para ceder los terrenos de la Zona Económica Especial (ZEE).

“El monto que sabemos que piden es alrededor de 25 mil millones de pesos, que obviamente ellos tienen que demostrar de donde salen esas cantidades que piden y están en su derechos, tenemos la mediación con el gobierno y los grupos de oposición”.

Enfatizó que las negociaciones se realizan de forma transparente y el único fin de su intervención es lograr un punto de acuerdo para la operatividad de la ZEE.

“Las negociaciones no han interferido con Zona Económica Especial de tal suerte que las hectáreas que están en conflicto se reservan hasta encontrar una solución, están dispersas en toda la isla pero ninguna de ellas interfiere con la operación del complejo”, aseveró.

Salvo este conflicto con propietarios, el resto de las 6 mil hectáreas con la que cuenta la ZEE en Lázaro se encuentran sin ningún problema en cuanto a los títulos de propiedad o reclamación de derechos por la tierra.

“La Isla de la Palma es la única parte donde hay conflictos, las demás hectáreas no tienen problemas relacionados a la propiedad, es importante lograr un punto de acuerdo, ya que si no es así no habría una pronta solución”.

Dijo que son ocho los grupos de oposición los que reclaman las tierras y a través de la entrega de documentación se determinará si habrá o no compra de predios.

