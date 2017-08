Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras admitir que no sólo le gustaría ser el candidato por el Frente Amplio Democrático (FAD), sino arribar a la presidencia de México, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, pidió congruencia a los actores que desde la trinchera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyan a otra fuerza política.

Aunque por cuestiones de agenda no alcanzó a incorporarse a la asamblea nacional que realizó la expresión Nueva Izquierda, el jefe del ejecutivo estatal pasó a saludar a los liderazgos perredistas de los tres niveles de gobierno congregados en un salón situado al sur de la ciudad.

Al ser abordado por medios de comunicación, recordó que, en la reunión del Consejo Nacional a celebrarse el próximo 3 de septiembre, se definirán la línea política y las acciones por efectuar en la víspera del inicio del proceso electoral 2018.

“Estamos trabajando con toda la apertura, la voluntad, para que las expresiones que somos parte de la vida del partido lleguemos con acuerdos y podamos construir las siguientes etapas que marca el proceso electoral”, dijo.

A pregunta expresa, respondió que está dispuesto a abonar en la construcción del FAD, que no sólo conjuntaría fuerzas políticas, sino a organizaciones de la sociedad civil, académicos, artistas, y, otras figuras de reconocida trayectoria.

“Estoy pensando en seguir abonando a la construcción del Frente y sí me gustaría, no ser candidato sino ser presidente de la República, pero por encima de una aspiración personal o muy particular está el interés general de México”, argumentó, con la acotación de que incidirá en la agenda por el país que está en vías de construcción, sin que ello represente un descuido a su responsabilidad como gobernador.

También se le cuestionó sobre la actuación de personajes como el exgobernador, Leonel Godoy Rangel, los legisladores federales Raúl Morón Orozco y Fidel Calderón Torreblanca, a favor del proyecto político del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, frente a lo cual contestó que respeta sus decisiones personales y el derecho que tienen a buscar otras opciones.

“Lo que creo que es absolutamente incongruente es que estén utilizando las letras, el emblema del PRD y promover otra fuerza política, eso está prohibido en el partido… sin que sea una invitación a que se vayan, pero sí ellos se sienten identificados con Morena y su candidato pues se deberían de afiliar, para qué andan jugando en dos pistas, es lo más congruente y respetable”, exclamó.

jcms