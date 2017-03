Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por lo menos dos diputados locales aceptaron que invirtieron recursos económico de sus dietas como legisladores para la movilización de los ciudadanos “el acarreo” de quienes acudieron al evento que organizó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado sábado en Morelia, en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera.

En entrevista el coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca, Manuel López Meléndez aceptó que aportó aproximadamente 60 mil pesos, “todos los diputado locales como federales de nuestras dietas acompañamos ese movimiento, yo di alrededor de 60 mil pesos para la movilización de los ciudadanos de nuestros distritos”.

Asimismo el presidente de la mesa directiva del congreso local, Pascual Sigala Páez sin precisar montos afirmó que aportó para el traslado de las personas de Zitácuaro, Los Reyes y Zamora, “yo los ayudé, todo mundo te pide aquí para el pasaje, para comer, no sé cuánto pero por supuesto ayudé de manera directa”.

Existen condiciones para que Silvano Aureoles Conejo realice una gira por el país para con la finalidad de reforzar las estructuras del PRD

Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Adriana Hernández Íñiguez, afirmó que “Michoacán no necesita es un aspirante presidencial”, pues la entidad necesita de un gobierno fuerte, solido, que de seguridad a la gente y genere mayores oportunidades, por lo que “Michoacán no se encuentran en condiciones óptimas para que el gobernador realice una gira por todo el país”.

“Hoy necesitamos en Michoacán a un gobernador que trabaje en el estado, pero que además ponga a trabajar a los integrantes de su gabinete de la misma manera para que den buenos resultados”.

Hernández Iñiguez afirmó que se mantendrán vigilantes de que no se utilicen recursos públicos cuando el mandatario estatal acuda a realizar trabajos de origen partidario, pero también las diferentes instituciones políticas como los órganos electorales deberán realizar lo propio en cuando se dé el banderazo de arranque al proceso electoral rumbo al 2018, “pues se va a notar, si el jefe del ejecutivo estatal abandona al estado para seguir otros fines”.

En este sentido López Meléndez señaló que el gobernador puede acudir a cualquier estado de la república, “siempre y cuando no se distraiga de sus obligaciones y lo haga en horarios no laborales, pues no existe ningún artículo en la ley que diga que el gobernador no pueda salir, en la constitución no existe un horario establecido para los servidores públicos, depende de la interpretación y la interpretación que se le da es que el horario laboral es de 08:00 a las 17:00 horas, aunque sabemos que un gobernador es de tiempo completo los siete días de la semana”.

Al cuestionarle que le dará garantía a la ciudadanía de que Aureoles Conejo no utilizará recursos público como el helicóptero para realizar trabajo político, respondió, “el gobernador es muy responsable y la garantía que se tiene es su palabra, yo creo y confío en él”

Asimismo Sigala Páez evitó dar una postura clara, y se limitó a responder “no me voy a meter en ese tema, el gobernador sabrá organizar sus tiempos y confío en que será responsable y no utilizará recursos públicos para su gira por el país a favor del PRD”.

