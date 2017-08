Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, dijo desconocer si el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) ya realizó la actualización del padrón de afiliados, pues debido a la toma “no he podido recibir notificaciones de ningún tipo”.

Y es que refirió que el conflicto que derivó la toma de instalaciones nicolaitas desde el pasado martes fue debido a que el sindicato de empleados denunció el pago de prestaciones a 300 trabajadores, los cuales, afirmó Serna González no forman parte del padrón registrado oficialmente.

Añadió que “yo no he recibido ningún documento porque no tenemos las condiciones para recibirlo pues todos los espacios en los que despacho como rector se encuentran indebidamente ocupados”, señaló.

Serna González agregó que esta movilización que se argumenta en defensa de los derechos labores afecta aún más a los trabajadores, pues afirmó que “los salarios lo devengados no se pagarán y con un día de no laborar pierden el derecho a estímulos como el de puntualidad que tampoco podrá ser cubierto”.

Refrendó su llamado a la dirigencia sindical a sumarse al diálogo y hacer uso de las atribuciones que la propia les da a ambas partes para mediar un conflicto como el existente en este caso pues dijo, “no hay que normalizar las tomas ni las presiones”.

UMSNH “blindada” ante movimientos estudiantiles

El rector Medardo Serna González aseveró que a lo largo del ciclo escolar que está por concluir en la Universidad Michoacana se han aplicado al menos una decena de medidas para evitar que se presente una toma de estudiantes como la de 67 días ocurrida en 2016.

Afirmó que desde que se originó dicha problemática hace un año cuando integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) demandaban espacios de estudio sin la realización del debido proceso se comenzaron a acordar acciones en el Consejo Universitario para evitar este tipo de “presiones” en el futuro.

El doble registro permite a un aspirante postularse a dos programas de estudio a la vez; la segunda convocatoria que amplió el plazo de oportunidad de los aspirantes; la ampliación de matrícula en casi dos mil lugares este año; la creación de nuevas carreras que abonan a la ampliación de la oferta educativa y la implementación del reglamento de ingreso para dar certeza de la transparencia del proceso son algunas de las medidas detallas por el rector.

Resaltó la aplicación de un examen de ingreso propio que se diseñó con la participación de catedráticos de la institución y dijo estar confiado en que “los jóvenes de los albergues se van a sumar a su casa que es la Universidad Michoacana”.

